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Труханов розкритикував ОПЗЖ за спробу заблокувати стратегічне для міста фінансування

Одеса, Середа 22 липня 2020 13:37
Труханов розкритикував ОПЗЖ за спробу заблокувати стратегічне для міста фінансування
Фото: Геннадій Труханов (omr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

За його словами, місцеве запозичення є істотною підмогою в плані розвитку міської інфраструктури

Народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" спробували блокувати прийняття рішення про місцеве запозичення. Мова йде про кредитні кошти, які, зокрема, будуть витрачені на ремонт житлового фонду, ліфтів, реконструкцію міського зоопарку й інше.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов, коментуючи сесію Одеської міськради, 22 липня.

"Нам складно зрозуміти нардепів, які не живуть в Одесі, діти яких не відвідують зоопарк, не користуються міським транспортом. Для них це все дрібниці, які не варті уваги. Але ми всі прекрасно розуміємо: сьогодні для того, щоб зірки запалали на небозводі Одеси, необхідно влаштовувати такі подання", - заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, місцеве запозичення є істотною підмогою в плані розвитку міської інфраструктури. Кредити дають тим громадам, які мають прозору репутацію в плані витрачання коштів і фінансування важливих проектів загальноміського значення.

Нагадаємо, на сесії Одеської міської ради проголосували за взяття кредиту в півмільярда гривень під 11% річних на три роки.

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Новини України ОдесаОдесаГенадій ТрухановОпозиційна платформа За життя
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