Труханов: робота з відновлення історичної пам'яті буде продовжена

В Одесі пройшла церемонія перепоховання біля пам'ятника загиблим шахтарям у 1941-му на Меморіалі 412 батареї. Перепоховання було приурочене до завершення оборони Одеси і проведено з усіма військовими та християнськими почестями.

Про це повідомляє прес-служба мера Одеси.

"Відновлення історичної справедливості, збереження пам'яті... Для нас це ніколи не були просто слова. Це - життєві цінності, принципи, яким ми неухильно дотримуємось вже багато років", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Проект "Вахта пам'яті" діє з 2009-го року. За цей час пошуковими загонами військово-історичних клубів "Пам'ять і слава", "Військова доблесть" і "Варяг" було знайдено і перепоховано останки понад 500 бійців.

На сьогодні знайдені останки ще 41 учасника бойових дій: 37 безіменних, чотири вдалося встановити.

"Ми по крихтах відновлюємо справедливість у всьому. Я пишаюся тим, що буквально вчора міська історико-топонімічна комісія підтримала моє звернення і прийняла рішення повернути попередні назви проспекту Маршала Жукова та вулиці 25-ої Чапаєвської дивізії. Цей шлях непростий, але я знаю, що він - єдино вірний. І що я йду не один, а зі своїми вірними однодумцями - одеситами", - зазначив Труханов.

Мер Одеси підкреслив, що Одеса ніколи не підкорялася тим, хто хотів взяти її силою. І так, за словами Геннадія Труханова, буде завжди. Що стосується роботи по відновленню пам'яті, то вона буде продовжена.

Нагадаємо, 16 жовтня міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення мера Одеси і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії.