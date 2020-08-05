Труханов закликав зберегти пам'ять про подвиг тих, хто захищав Одесу в роки війни

Депутати партії "Довіряй справам" довели до ладу могилу ветерана Другої світової війни Івана Іларіоновича Петрова на Дмитрієводонському християнському кладовищі й вшанували його пам'ять в День початку героїчної оборони Одеси 5 серпня.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Одеса стала Містом-Героєм завдяки подвигу таких людей. Ми повинні зберегти пам'ять про них і передати її наступним поколінням. На зустрічах Іван Петрович завжди говорив дітям, що найстрашніше, що може трапитися в житті людини і держави, це війна. І сьогодні ми повинні робити все, щоб війна більше ніколи не постукала в наші двері", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами голови депутатської фракції міськради "Довіряй справах" Олега Бриндака, політсила веде постійну роботу по збереженню пам'яті захисників і визволителів міста, а також інших борців проти нацизму.

"Сьогодні ми привели до ладу занедбане місце поховання командира батареї Івана Петрова, який захищав Одесу і Севастополь. Він був неодноразово поранений, мав безліч нагород", - зазначив Бриндак.

Нагадаємо, Іван Петров з 1939 року служив у 25-ї стрілецької дивізії в складі 69-го артилерійського полку, що входила до складу Одеського оборонного району. Похований на офіцерському (нині Дмитрієводонське) кладовищі в 1963 році.