Труханов: одеситам повернули ще один дитячий садок

Після капітального ремонту в Одесі, на Академіка Воробйова 20/2, в районі Слобідки відкрито дитячий садок-ясла № 145. Заклад практично зроблено заново, оновлено все аж до внутрішніх і зовнішніх комунікацій.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Також, за його словами, в дитячому саду встановлена сучасна протипожежна сигналізація, сонячні батареї і система регулювання температурного режиму в групах.

"Це результат злагодженої роботи нашої команди насамперед депутатської фракції "Довіряй справам" та міських служб. У нас все виходить не дивлячись на складнощі з якими ми стикаємося, в тому числі - пандемія коронавірусу. Але соціальні, освітні установи залишаються в пріоритеті. Ми будемо робити все можливе для наших дітей, щоб вони були щасливі", - повідомив на відкритті закладу Труханов.

За словами директора міського департаменту освіти і науки Олени Буйневич, в оновлений дитячий садок вже видано 150 путівок, а всього буде 200 місць для дітей.

"Навколо побудовано багато нових будинків і батьки дуже чекали на відкриття цього закладу. Тепер мами і тата можуть відвести сюди дітей і спокійно працювати. Адже їхні сини і дочки залишаються під наглядом досвідчених педагогів у комфортних, безпечних умовах", - зазначила Олена Буйневич.

Труханов підкреслив, що завдання міської влади не просто відремонтувати дитячі шкільні та дошкільні установи, а вивести їх на якісний європейський рівень.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив про те, що вирішив повернути в Одесу проспект Маршала Жукова і вулицю 25-ї Чапаєвської Дивізії.