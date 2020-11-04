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Труханов: в Одесі триває проект з установки підземних контейнерів для збору твердих побутових відходів

Автор: РБК-Україна

В Одесі реалізовується проект з встановлення підземних контейнерів для збору твердих побутових відходів (ТПВ). Ще чотири таких конструкції з'явилися на бульварі Жванецького, а також - на вул. Грецької (між Рішельєвською і Катерининською).

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, спочатку було вивчено європейський досвід, а також особливості збору та вивезення твердих побутових відходів в Одесі.

Основні показники до яких прагнули - чистота, естетично привабливий вигляд, невисока ціна установки і простота обслуговування.

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"Наші фахівці розробили проект, в якому замість електроприводу використовується гідравлічний пристрій, що підключається до будь-якої сміттєприбиральної машини. Крім того, використовуються звичайні стандартні контейнери, які зручні в експлуатації", - зазначив мер.

Також Геннадій Труханов зробив акцент на необхідності роздільного збору сміття: жовте маркування надземної частини позначає контейнер для збору пластику.

Такі конструкції незабаром з'являться на Грецькій площі та в провулку Чайковського. Роботи по встановленню контейнерів вже ведуться на вулицях Леонтовича та Катерининській.

"Надалі збираємося весь історичний центр міста переводити на подібного типу контейнерів, оскільки це зручніше, естетично виглядає набагато краще, чистіше і немає відповідного запаху. На Французькому бульварі система зроблена коштом інвесторів і зараз ми ведемо переговори з великими підприємцями. Бізнес в цьому теж зацікавлений, бо це дає можливість, щоб їм не підкидали сміття. Є система - якщо якийсь заклад замовляє власні контейнери, то їм видають чіпи, щоб ніхто не зміг скористатися їх контейнерами", - розповів в. о. заступника Одеського міського голови - директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман.

Нагадаємо, перші підземні сміттєві контейнери встановили у липні поточного року на Приморському бульварі.

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