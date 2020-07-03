Труханов: новий аеропорт - один з наймасштабніших проектів за всю історію Одеси

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Зараз ведуться монтаж і пусконалагоджувальні роботи супутнього устаткування

Міжнародний аеропорт "Одеса" - один з найбільших аеродромів України. Ще кілька років тому він перебував у повному занепаді, а роботи по створенню сучасного, безпечного, повнофункціонального аеродромного комплексу почалися лише у 2017 році почалися.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Міжнародний аеропорт "Одеса" - це приклад комплексної роботи та ефективної взаємодії державної та місцевої влади. Перед нами стояло завдання побудувати не просто сучасний комплекс, а зробити його максимально комфортним для пасажирів", - сказав мер Одеси.

За його словами, сьогодні готовність об'єкту за основним будівельним обсягам виконана на 100%, побудована нова злітно-посадкова смуга довжиною 2800 метрів, побудовані перони для стоянки 8 літаків, встановлено найсучасніше світлосигнальне обладнання та устаткування, що забезпечує навігацію в районі аеропорту і зліт-посадку повітряних суден (всепогодний аеропорт).

Зараз ведуться монтаж і пусконалагоджувальні роботи супутнього обладнання, закінчується будівництво зливової каналізації і насосної станції.

"Мерія і далі буде підтримувати розвиток аеропорту як головних повітряних воріт південного регіону України. Ми зосередимося на реалізації спільних програм аеропорту з міським комітетом по туризму стимулювання індивідуального групового туризму з країн ЄС, Близького Сходу, Кавказу, Середньої Азії в наш регіон", - заявив Труханов.

У вересні-жовтні цього року новий аеродромний комплекс аеропорту Одеса буде готовий прийняти перші літаки і перших пасажирів. Примітно, що Одеса - єдине місто в Україні, який в умовах карантину розширив географію польотів.

"Перед нами стояло складне амбітне завдання - створити в Одесі безпечний, комфортний, всепогодний, міжнародний аеродромний комплекс. І ми з цим завданням впоралися. Зробивши це з любов'ю до нашого міста, до жителів і гостей Одеси", - додав Труханов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі активно ведеться робота по реконструкції парку "Преображенський" та міського зоопарку.

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Автор: РБК-Україна