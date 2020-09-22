Труханов: наше завдання - створити гідні умови для всіх юних одеситів

В Одесі відкрили відремонтований сучасний інклюзивний-ресурсний центр №8, який розташований по вулиці Отамана Головатого, 99. Цей заклад розрахований на дітей від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Зазначається, що в центрі працює на постійній основі 10 фахівців, а в день вони можуть прийняти від 10 до 15 дітей.

"З дітьми займаються розвитком мови, заняття з логопедом, корекція розвитку - або психолог або дефектолог, сенсорна інтеграція, реабілітація. Але в цілому шаблону немає, і ми використовуємо індивідуальний підхід до кожної дитини", - повідомила директор центру Алла Бурлака.

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що до 2015 року в місті не було жодного подібного центру, а сьогодні їх 8 - по два у кожному районі. Незабаром з'явиться дев'ятий, який буде відкрито на вулиці Махачкалінській.

"Фахівці прийшли до висновків, що це повинна бути окрема структура. Це абсолютно правильно, що підтверджують результати, яких досягають у наших інклюзивно-ресурсних центрах, працюючи з дітьми з особливими освітніми потребами", - зазначив Труханов.

Крім того, у закладі проводять консультації батькам.

"Поява таких центрів підвищує рівень батьківської культури взаємодії з дітьми. І за час їх існування збільшилася кількість батьків, які обстежують дитину. Раніше проблеми, пов'язані з діагнозом, вони списували на виховання", - розповіла директор департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

На облаштування центру було виділено 1,5 млн грн з міського бюджету, а також - державна субвенція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівці КП "Одесміськелектротранс" зібрали трисекційний трамвай Odissey Max. Надалі Odissey Max стане частиною проекту "Північ-Південь".