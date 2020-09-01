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Труханов: наше завдання - створити гідні умови у всіх міських лікарнях

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 15:22
Труханов: наше завдання - створити гідні умови у всіх міських лікарнях
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У майбутньому заплановано подальший поетапний ремонт всіх корпусів лікарні

У Міській клінічній лікарні №1 Одеси, більш відомої як "Єврейська", відкрилося відділення гінекології на 30 ліжок, де було проведено повний капітальний ремонт. Це - частина комплексного капітального ремонту та реставрації історичних корпусів Єврейської лікарні, який стартував у 2015 році.

Про це заявив одеський міський голова Геннадій Труханов.

"Сьогодні ми почали те, що не робилося за всю історію сучасної Одеси. У січні було відкрито сучасне відділення реанімації на першому поверсі будівлі. Сьогодні - гінекологічне відділення, тривають роботи у фасадній частині корпусу. На кінець вересня заплановано відкриття приймально-діагностичного відділення", - наголосив Одеський міський голова.

За його словами, при обробці приміщень були використані сучасні матеріали, закуплено сучасне медичне обладнання, інструментарій та меблі. У відділенні створено комфортні умови для лікування пацієнтів та роботи медичного персоналу.

"Відділення гінекології МКЛ №1 надає цілодобову ургентну і планову гінекологічну допомогу пацієнткам, у тому числі вагітним на ранніх термінах. Наше завдання - щоб у наших лікарнях були гідні умови та надавалися якісні медичні послуги", - сказав Труханов.

У майбутньому заплановано подальший поетапний ремонт всіх корпусів лікарні.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов заявляв, що в Одесі на проспекті Добровольського відкрили Центр надання адміністративних послуг. Раніше мешканцям Суворовського району доводилося отримувати послуги в Приморському районі, що займало багато часу.

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