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Труханов: День міста об'єднує одеситів різного віку і професій

Одеса, Середа 02 вересня 2020 17:16
Труханов: День міста об'єднує одеситів різного віку і професій
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

За словами Труханова, Одеса стає гарніше з кожним днем

Мер Одеси Геннадій Труханов привітав одеситів з Днем народження міста. За його словами, Одеса стає гарніше з кожним днем.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"День міста - це та дата, яка об'єднує одеситів різного віку та професій, національностей і віросповідань, де б вони не проживали. Ми любимо Одесу, і вона відповідає нам взаємністю", - пише Труханів.

Крім того, за його словами, до свята міська влада підготувала для одеситів і гостей міста подарунки. Зокрема, Алея Зірок поповнилася п'ятьма новими іменами. В цьому році відкрито імена не тільки одеситів, а й тих, хто не був народжений в місті, але залишив вагомий слід.

Зокрема, у Преображенському парку відкрилася Меморіальна стіна з іменами перших одеситів-засновників, будівельників міста і порту.

Також в Одеському зоопарку відбулося відкриття нової вхідної групи з водоймою, містком і будиночком для фламінго.

"Ми хочемо, щоб 100-річний ювілей Одеський зоопарк зустрів в абсолютно новій якості. Сьогодні завершено перший етап реконструкції: ми відкриваємо новий вхід, вже розроблений проект наступного етапу. В майбутньому реконструкція торкнеться всієї території зоопарку, він буде виконаний в одному стилі", - сказав мер Одеси.

Нагадаємо, 2 вересня 2020 року Одеса відзначить 226-ту річницю з Дня заснування міста.

Традиційно в день народження Одеси відбудеться покладання Почесними громадянами міста квітів до пам'ятників: Й.М. Дерібасу, Г.Г. Маразлі, Отаману Головатому, М.С. Воронцову, засновникам Одеси, Дюку де Рішельє.

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