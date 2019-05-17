Трудова міграція - найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

Бахматюк розповів про нові можливості для розвитку української економіки

Трудова міграція - найбільший виклик для майбутньої влади. Про це Олег Бахматюк, власник групи компаній "Укрлендфармінг" заявив у рамках Міжнародної інвестиційної конференції Game of Thrones: Final Season, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Бахматюк розповів про нові можливості для розвитку української економіки та поділився своїм баченням вирішення проблеми трудової міграції в Україні.

Через трудову міграцію за різними даними за межами країни працює від 2 до 5 млн осіб. Тема трудової міграції стала окремим предметом обговорення представників великого бізнесу, фінансового сектора, політикуму і представників міжнародних організацій на Міжнародній інвестиційній конференції Game of Thrones: Final Season?, яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital.

Групу компаній "Укрлендфармінг", яка за результатами різних рейтингів вважається одним з найбільш привабливих для працевлаштування в Україні роботодавців, турбує масовий відтік українських кадрів за кордон, який зупинити українському бізнесу самостійно, без ведення розумної державної політики в цій сфері, неможливо.

Олег Бахматюк, власник агрохолдингу, на підприємствах якого працює близько 30 тис. осіб і який генерує 1% ВВП України, вважає, що геополітична ситуація відкриває нові можливості для розвитку економіки України, але без державної політики протекціонізму для українського бізнесу зупинити трудову міграцію буде вкрай важко.

"Є величезна ракова хвороба, яка називається трудовою міграцією. Конфлікт або суперечка між Китаєм і Сполученими Штатами Америки відкриває величезні можливості для України. В першу чергу в напрямку, який ми представляємо, - в агросекторі. Україна - одна з небагатьох територій, яка може це зробити. Я згоден, що відсувати політику від макропланирования неможливо. Це зовнішні ринки, це внутрішній протекціонізм, це економічне бачення, яке зупинить міграцію. Це найбільший виклик для майбутньої влади, бізнесу, ці речі повинні стати не просто політичними інструментами, вони повинні мати економічну основу. Повинна змінитися самориторика. І коли голова Національного банку Польщі виступає і каже, що "Перше моє завдання, умовно, купити ще мільйон українців - ми піднімаємо мінімальну зарплату, яка буде українцям платитися на території Польщі", виступає наш глава Національного банку і каже "Ми піднімаємо облікову ставку до нескінченності". Ми зробили якесь унікальне царство, яке живе за своїми правилами", - заявив Бахматюк.

На думку українського бізнесмена, в Україні є всі передумови для розвитку економіки. Але для цього потрібен приплив інвестицій і чіткі меседжі від влади:

"Україні не так багато треба - 5-10 млрд додаткового потоку "гнучких" грошей, які підуть на капітальні інвестиції. Тим більше, що для цього є унікальні речі: є технічна база, є рівень освічених людей і унікальність географічного положення. Ну і присутність в аграрному секторі, який нині перетворюється з економічного сектору в політичний. У світовому суспільстві, що теж можна перетворити на ресурсні речі, які формуються в інфраструктуру, розвиток і можливості цієї території. Досить цього постійного вмирання. Всі хочуть повірити - і бізнес, і владу, і прості люди, нові речі, які дають надію".

"Укрлендфармінг" є найбільшим за розмірами земельного банку аграрним підприємством України і одним з найбільших платників податків. Всього на підприємствах Групи компаній у 600 населених пунктах України працюють близько 30 тис. осіб. За два роки середня зарплата працівників агрохолдингу зросла на 90%, в цілому сума виплат заробітної плати в "Укрлендфармінг" складає близько 3 млрд грн на рік.