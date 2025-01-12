Трубин оценил победный сейв, принесший ему первый титул с "Бенфикой"

Португалия, Кубок лиги, финал

"Спортинг" - "Бенфика" - 1:1, серия пенальти - 6:7

Голы: Дьокереш, 43 (пен) - Шельдруп, 29

В финале "Бенфика" победила в столичном дерби принципиального соперника - "Спортинг", который является действующим чемпионом Португалии.

Игровое время противостояния завершилось вничью - 1:1. Причем на поле доминировали скандинавы. Сначала норвежец Шельдруп вывел "Бенфику" вперед. Но впоследствии швед Дьокереш с пенальти установил равновесие.

Победителя определяли в послематчевой серии 11-метровых ударов. Соперники методично забивали друг другу, пока решающий сейв не совершил украинский голкипер "орлов". Наш соотечественник отразил удар Тринкана.

"Я сделал то, что должен был сделать. Они забили шесть пенальти, мне осталось отбить только один, чтобы мы выиграли, и я это сделал", - скромно оценил свой вклад в клубный триумф украинец.

Он также выразил уверенность, что этот трофей - лишь первый из нескольких для "Бенфики" в текущем сезоне.

"В прошлом году мы были не такими хорошими, но сейчас чувствуем себя очень сильными", - цитирует Трубина A Bola.

Добавим, что "Бенфика" выиграла турнир после 9-летней паузы и восьмой раз в истории. У "Спортинга" осталось четыре триумфа.

Украинец перешел в "Бенфику" из донецкого "Шахтера" летом 2023 года. С тех пор он закрепился в статусе основного голкипера клуба. Но первый титул в новой команде завоевал только сейчас. Ранее Трубин трижды был первым в чемпионате Украины в составе "горняков". Также на родине побеждал в Кубке и Суперкубке.

Фото: Партнеры по команде поздравляют Трубина (x.com/slbenfica_en)