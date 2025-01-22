Трубин с ляпом и двумя пенальти уступил "Барселоне", "Атлетико" прервал серию "Байера": главное в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, основной этап, 7-й тур

"Аталанта" - "Штурм" - 5:0

Голы: Ретеги, 12, Пашалич, 58, Де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешианини, 90+5

"Монако" - "Астон Вилла" - 1:0

Гол: Синго, 8

"Атлетико" - "Байер" - 2:1

Голы: Альварес, 52, 90 - Инкапье, 45+1

Удаления: Барриос (А), 23 - Инкапье (Б), 75

"Бенфика" - "Барселона" - 4:5

Голы: Павлидис, 2, 22, 30 (пенальти), Араухо, 68 (автогол) - Левандовски, 13 (пенальти), 78 (пенальти), Рафинья, 64, 90+6, Э. Гарсия, 87

Удаления: Кабрал (Бен), 90+8

"Болонья" - "Боруссия" Д - 2:1

Голы: Даллинга, 71, Айлинг-Джуниор, 72 - Гирасси, 15, (пенальти)

"Брюгге" - "Ювентус" - 0:0

"Црвена Звезда" - ПСВ - 2:3

Голы: Ндиайе, 71, Джига, 77 - Де Йонг, 17, Тиль, 23, Фламинго, 43

Удаление: Фламинго (П), 50

"Ливерпуль" - "Лилль" - 2:1

Голы: Салах, 34, Эллиотт, 67 - Дэвид, 62

Удаление: Манди (Лилль), 59

"Слован" - "Штутгарт" - 1:3

Голы: Метсоко, 85 - Левелинг, 11, 36, Ридер, 87

Украинский вратарь Анатолий Трубин стал одной из главных фигур сверхрезультативного поединка в Лиссабоне, где местная "Бенфика" уступила "Барселоне" - 4:5.

Украинец пропустил первый гол на 13-й минуте с пенальти от Роберта Левандовски. Судья назначил 11-метровый после просмотра VAR. На 64-й украинец допустил ошибку: делая вынос, он попал в голову Рафиньи, от которой мяч отскочил в ворота. А на 78-й Трубин снова не смог парировать 11-метровый от Левандовски. До последнего эпизода "Бенфика" вела в счете - 4:2. Но умудрилась упустить не только победу, но хотя бы ничью. Еще два мяча влетели в ворота украинского кипера на 87-й и 90+6-й минутах.

Фото: Роберт Левандовски с 9-ю голами возглавляет список бомбардиров ЛЧ (facebook.com/fcbarcelona)

В Мадриде местный "Атлетико" вырвал победу над леверкузенским "Байером". На 23-й минуте хозяева остались вдесятером после того как Барриос получил прямую красную из-за грубой игры. И немецкий клуб реализовал это численное преимущество: Инкапье забил гол в раздевалку. В начале второго тайма "матрасники" усилиями Альвареса сумели сравнять счет в меньшинстве. А когда после удаления Инкапье составы сравнялись, хозяева забили победный гол: дубль оформил Альварес. Таким образом мадридцы прервали победную серию "Байера" из 11-ти матчей во всех турнирах.

Фото: Хулиан Альварес празднует победный дубль в ворота "Байера" (x.com/atletienglish)

Английский "Ливерпуль" одержал седьмую подряд победу в основном раунде ЛЧ благодаря голам Салаха и Элиотта. Египтянин забил свой 50-й гол в еврокубках, его партнер по команде - дебютный. Кроме того, "Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по количеству минут без пропущенных голов в еврокубках - 572. Прервал эту серию канадский нападающий "Лилля" Дэвид, который все же смог огорчить лидеров ЛЧ.

Фото: Мохамед Салах забил 50-й гол в еврокубках (x.com/LFC)

"Ливерпуль" был близок к тому, чтобы досрочно, за тур до окончания, выиграть основной этап турнира. Но лиссабонский камбэк "Барселоны" не позволил оформить этот триумф. В последнем туре каталонцы теоретически еще могут обойти "красных".

Сейчас только четыре команды гарантировали себе участие в 1/8 финала. Это "Ливерпуль", "Барселона", "Атлетико" и "Аталанта". За четыре оставшихся места, как и за пропуска в поединки плей-офф развернется чрезвычайно острая борьба в последних матчах лигового этапа.

Среди тех, кто не потерял всех шансов - и донецкий "Шахтер"."Горняки" занимают 28-е место. В среду, 22 января, они получат шанс улучшить свое положение во встрече с французским "Брестом".