Трубин в шаге от 1/8 финала: полное расписание вторника в плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

В стыковых играх принимают участие команды, которые по итогам основного раунда заняли места с 9-го по 24-е. Победители выйдут в 1/8 финала где их уже ждут клубы, занявшие первые восемь строчек в общей таблице.

Игровой день стартует в 19:45 по Киеву в итальянском Милане. Там, команда хозяев сыграет против нидерландского "Фейеноорда". "Россонери" попытаются отыграть минимальное поражение в первом матче - 0:1.

В 22:00 начнутся еще три поединка. Лиссабонская "Бенфика" украинца Анатолия Трубина дома сыграет против представителя французской Лиги 1 - "Монако". Стартовая встреча соперников завершилась победой клуба украинца - 1:0.

Мюнхенская "Бавария", которая неделю назад победила в Глазго шотландский "Селтик" (2:1), попытается закрепить успех дома. А итальянская "Аталанта" после поражения от бельгийского "Брюгге" (1:2) настроена на домашний реванш.

Все поединки покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор турнира в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. Трансляция вечерних встреч начнется с предматчевой студии в 21:35.

Перечень матчей вторника в плей-офф Лиги чемпионов:

19:45, "Милан" - "Фейенорд"

22:00, "Бенфика" - "Монако"

22:00, "Бавария" - "Селтик"

22:00, "Аталанта" - "Брюгге"

Анонс матчей 18 февраля

"Бенфика" - "Монако". Лиссабонцы дважды в текущей ЛЧ встречались с представителем Лиги 1: оба раза играли в Монако и завершили поединки в свою пользу. В матче основного раунда победили - 3:2, а в первом противостоянии в плей-офф - 1:0. Теперь в игре на своей арене главное избежать неприятных сюрпризов на пути к 1/8 финала.

"Милан" - "Фейенорд". "Россонери" считались фаворитами первой встречи, но свой статус абсолютно не оправдали. Нидерландцы были острее, грамотно защищались, и после быстрого гола довели дело до итоговой победы (1:0). Теперь подопечным Сержиу Консейсау необходимо перехватывать инициативу в противостоянии. Ведь вылет из ЛЧ на таком раннем этапе против не звездного оппонента трудно будет объяснить.

"Бавария" - "Селтик". Шотландская команда в первой встрече оставила приятное впечатление, но проиграла - 1:2. "Селтик" тяжело играет на выезде, поэтому надеяться на громкую сенсацию вряд ли стоит.

"Аталанта" - "Брюгге". Противостояние в плей-офф лучшей и худшей команд, попавших в стыки, неожиданно приобрело остроту. В первом поединке именно бельгийцы выглядели как команда, которая стремится одержать победу, что они собственно и сделали (2:1). Теперь "бергамаскам" придется приложить усилия, чтобы попасть в 1/8-ю.