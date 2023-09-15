Трубин в "Бенфике": пресса предрекла дебют против другого украинца

22-летний вратарь предположительно попадет в стартовый состав "орлов" на матч 5-го тура чемпионата Португалии. Соперником лиссабонцев станет "Визела".

Трубин перебрался в "Бенфику" в августе. Столичный гранд отдал за него донецкому "Шахтеру" 10 млн евро. Впрочем, украинец до сих пор не дебютировал в рядах новой команды из-за кадровых решений наставника лиссабонцев Рогера Шмидта.

Первым выбором немецкого специалиста на позицию кипера был Одиссеас Влаходимос. Однако грек начал конфликтовать с тренерским штабом, поэтому его продали в "Ноттингем Форест". Три матча в Примейре отыграл португальский вратарь Самуэль Соареш.

Теперь Шмидт якобы решил, что Трубин будет первым номером "Бенфики" в ближайший период. Украинец получит шанс стать основным и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Потенциальный дебют против "Визелы" сведет кипера с соотечественником Орестом Лебеденко, перебравшимся в скромную команду летом.