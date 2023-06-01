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ТРЦ, райсуд и не только. В ряде городов Украины сообщили о заминировании

Фото: в ряде городов Украины сообщили о заминировании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде городов Украины, среди которых Одесса, Николаев и Ровно, сообщили о заминировании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

Ровно

Как пишет Коваль, после получения сообщения о заминировании были эвакуированы работники администрации.

"Похоже, враг продолжает "играть" у минера. О результатах обследования здания сообщу впоследствии", - добавил глава ОВА.

Одесса

В Одессе поступило сообщение о заминировании Малиновского районного суда.

"Работа учреждения приостановлена. Сейчас происходит эвакуация посетителей и работников суда", - отметили в пресс-службе суда.

Николаев

В городе сообщили о заминировании всех торговых центров.

"Отметим, что сейчас в городе функционирует совсем мало ТЦ. Но все же на места шли полиция, спасатели и медики", - пишет местное издание.

Отмечается, что в ТЦ была проведена эвакуация, а все магазины - приостановили работу.

Какая ответственность за "шутки" о заминировании?

В соответствии со статьей 259, ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или действий, которые угрожают гибелью людей или тяжелыми последствиями предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Аналогичное деяние, когда объектами ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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ОдессаНиколаевРовенская область