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Тропічний шторм "Ета" накрив Флориду

Понеділок 09 листопада 2020 09:20
Тропічний шторм "Ета" накрив Флориду
Фото: тропічний шторм (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

В неділю, 8 листопада, тропічний шторм "Ета" накрив узбережжя американського штату Флорида. Швидкість поривів вітру в його межах досягає 27,7 м/с.

Про це повідомляє Національний центр США зі спостереження за ураганами.

За його даними, шторм охопив архіпелаг Флорида-Кіс на південному заході штату. "Ета" перебуває за 45 км на північний схід від міста Марафон, розташованого на архіпелазі, і рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 22 км/год.

У Флориді наразі оголошений надзвичайний стан.

Нагадаємо, 29 жовтня ураган "Зета" перетнув Мексиканську затоку та обрушився на південні американські штати.

У зв'язку з цим у Новому Орлеані загинула людина, а в штаті Луїзіана, сталось масове відключення світла.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вересні жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наблизився до міста.

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