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Трем депутатам Киевсовета объявили подозрение из-за уклонения от военной службы

Фото: трем депутатам Киевсовета сообщтлт о подозрении из-за уклонения от воинской службы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Трое депутатов Киевсовета, которые являются военными одной из частей ТРО, в течение года не являлись на военную службу. Им сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один - помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу.

"Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу", - говорится в сообщении.

 

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона ГБР сообщило о подозрении депутатам Киевского городского совета.

Им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения).

Схемы уклонения от мобилизации в Украине

После введения военного положения в Украине, которое Рада продлила до 15 ноября, правоохранители постоянно раскрывают все новые и новые схемы незаконного выезда военнообязанных мужчин из Украины.

В частности, вчера, СБУ заблокировала сразу три канала незаконной транспортировки мужчин за границу. Например, в Киеве организатор вывозил мужчин, используя поддельные волонтерские документы.

Также подобные схемы были раскрыты во Львовской и Ровенской областях. За такие услуги "клиенты платили" от 2,5 до 5 тысяч долларов.

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