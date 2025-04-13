"Троллейбус смерти", десятки жертв и реакция на баллистический террор в Сумах: главное

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Россияне ударили по центру Сум двумя баллистическим ракетами.

В результате атаки погибли 34 человека (из них 2 детей), пострадали 117 (из них 15 детей).

В городе большие разрушения, повреждены жилые и не нежилые здания, транспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие мировые лидеры отреагировали на удар.

Что известно об атаке

Утром примерно в 10:15, в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применить баллистики из Курска.

Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили о скоростной цели в Сумской области, после чего в Сумах прогремели взрывы.

Два удара по центру города

В Сумской ОВА рассказали, что враг ударил по Сумам двумя баллистическими ракетами. Ближе к вечеру начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что именно повторный удар баллистикой принес человеческие потери с большим количеством погибших и раненных.

Известно, что россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города - были повреждены жилые и нежилые здания. В частности, по словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, эпицентром удара стало помещение регионального Центра защиты прав человека, в результате чего представительство уполномоченного было полностью разрушено.

В вечернем обращении Зеленский рассказал, что первая ракета попала в одно из зданий Сумского государственного университета (ранее об этом сообщал глава Сумской ОВА Владимир Артюх). Вторая ракета, по словам Зеленского, взорвалась фактически над улицей.

Также известно, что много жертв было в троллейбусе, который оказался рядом с эпицентром взрыва.

Сколько жертв в результате атаки

По состоянию на 11:55 было известно, что в результате атаки погиб 21 человек, и по меньшей мере 20 людей ранены. К вечеру эти цифры увеличились - погибли 34 человека (среди них двое детей), пострадали 117 человек (среди них 15 детей).

Реакция Украины и мира

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар, отметив, что под обстрелом была обычная городская улица, а именно - дома, образовательные учреждения и машины. Помимо этого, он призвал Европу, США и всех других в мире, кто хочет окончания войны, отреагировать на террористический акт, который совершила Россия.

"Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист", - заявил президент.

В вечернем обращении он вновь прокомментировал удар по Сумам, отметив, такое может делать только "абсолютно отбитая сволочь".

"Сумы. По состоянию на это время известно о 34 убитых человека... Это были две российские баллистические ракеты... 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка 2025 года рождения. Врачи, все медицинские работники делают максимум, чтобы помочь, чтобы как можно больше спасти... Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только абсолютно отбитая сволочь может делать такое", - сказал президент.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне не достигнув стратегических успехов на поле поля, вновь прибегают к своей привычной тактике - воевать с мировым населением.

"(Россия, - ред.) воюет с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны. Россия в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель - посеять страх. Но Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие", - заявили в Генштабе.

Военные добавили, что ответ за российскую агрессию будет жестким.

"Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику - везде, где бы они ни были. Российские военные преступления не имеют срока давности. Преступники должны понести заслуженное наказание", - подчеркнули в штабе.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, россияне намерено в Вербное воскресенье ударили ракетами по Сумам, чтобы было много жертв. Причем он подметил, что это произошло после визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа к российскому диктатору Владимиру Путину, сравнив это с еще одним визитом и атакой.

"И это после визита Уиткоффа в Москву к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибло много детей, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Уиткоффом. Всю так называемую дипломатию и рэкет Россия строит вокруг ударов по гражданским", - написал он.

Реакция на атаку последовала и в Европе. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что только Россия хотела этой войны и выбирает продолжать ее. В связи с этим он подчеркнул о необходимости мер, чтобы заставить РФ прекратить огонь.

"Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента (США Дональда, ред.) Трампа. Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь", - подчеркнул президент Франции.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Путин должен немедленно согласиться на полное прекращение огня.

"В эти трагические моменты мои мысли с жертвами и их близкими. Президент Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь Путин должен немедленно согласиться на полное и безусловное прекращение огня", - отреагировал британский премьер.

Также реакция была и стороны США. В частности, спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что атака России по Сумам "переходит всякую черту приличия". Он отметил, что как бывший военачальник понимает, что такое целенаправленные удары, отметив, что это неправильно. И добавил, что именно поэтому Дональд Трамп работает над завершением этой войны.



"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит всякую черту приличия. Десятки мирных жителей убиты и ранены... Вот почему президент Трамп так усердно работает над тем, чтобы положить конец этой войне", - написал он в соцсети Х.



От имени США высказался и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, написав следующее:



"Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасающего российского ракетного удара по Сумам. Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят так много времени и усилий на попытки положить конец этой войне и достичь прочного мира", - говорится в его посте в соцсети Х.