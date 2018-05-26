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Трійця 2018: прикмети і традиції свята

STYLERLIFE        26.05.2018 - 10:00
Фото: На Трійцю збирають букети польових квітів (pixabay.com/jill111)
Фото: На Трійцю збирають букети польових квітів (pixabay.com/jill111)

Трійця - свято триєдності Бога і символ початку літа

Головні традиції і звичаї на Трійцю 2018, народні спостереження і прикмети, на які варто звернути увагу в святковий день - в матеріалі Styler.

Трійця 2018: традиції та значення свята

27 травня православні християни відзначають Трійцю 2018, це світле свято щорічно припадає на 50 день після Великодня. За біблійними переказами, саме в цей день понад дві тисячі років тому учням Христа з'явився Святий Дух,  довівши цим триєдність Господа. Святий Дух залишив апостолам заповідь поширювати свої знання і віру по всьому світу, наділив їх дарами проповідувати, зцілювати і тлумачити мови. Трійцю також вважають днем ​​заснування Новозавітної церкви.

З приходом християнства на слов'янські землі виявилося, що свято Трійці збіглося з народними Зеленими святками. В цей період селяни святкували настання літа, просили у землі родючості і гарного врожаю. На Святки ходили в ліси і поля за цілющими травами, складали букети і прикрашали ними будинки. Ймовірно, що звичай прикрашати церкви зеленню на Трійцю вийшов саме з народу.

Традиция на Троицу - собирать букеты полевых цветовФото: Традиція на Трійцю - збирати букети польових квітів (pixabay.com/jill111)

Одним з обов'язкових атрибутів у святковому оздобленні є гілочки берези, як символ оновлення, жаги до життя і краси природи. Горобина і дуб в Троїцькому букеті уособлюють енергію, силу і здоров'я. Полин береже від пристріту, а любисток - символ кохання і відданості.

Вранці на Трійцю відвідують святкову літургію, де букети освячують. Потім такий букет-оберіг можна поставити вдома для захисту від негараздів і поганої енергії.

Святкування Трійці триває кілька днів. Понеділок - свято Святого Духа. Селяни в цей час відправлялися в поля, обідали там, а крихти розсипали по вітру. Землю освячували для гарного врожаю. За народною прикметою, після заходу сонця в Духів день виходять гуляти русалки і мавки. Тому на Троїцькі свята не ходили купатися у водоймах і остерігалися потрапити в лісову гущавину.

У третій день свята вранці освячували воду і обливалися нею, щоб відмитися від нечистої сили.

На Трійцю ворожать на вінкахФото: На Трійцю ворожать на вінках (pixabay.com/marusya21111999)

Популярні ворожіння на Зелені свята - плетіння вінків. Дівчата збирали польові трави, вплітали їх у віночки і відправлялися з ними до річки. Опустивши їх в воду, сподівалися, що вони зійдуться - знак швидкого заміжжя.

Існує ворожіння на сон з гілкою берези. Для цього маленьку гілочку молодого дерева потрібно покласти під подушку в святкову ніч - і уві сні з'явиться образ судженого.

Прикмети на Трійцю 2018

Більшість святкових прикмет пов'язані зі спостереженнями за погодою і урожаєм.

  • За повір'ям, зібрані трави на Трійцю мають особливу цілющу силу. У святкові дні заготовляють лазневі віники.
  • Дощ на Трійцю - до багатого врожаю зернових та грибів.
  • Якщо на Трійцю стоїть спекотна погода - літо буде посушливим.
  • Заручини на Трійцю - до благополуччя в майбутньому подружньому житті.
  • Прийшла Трійця, і на дворі як на пічці буде.

Історія і традиції Трійці (video.rbc.ua) 

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Теги: Троица, приметы
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