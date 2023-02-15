Немного поздно. Вицеканцлер Германии осудил медленную передачу танков Украине

Вице-канцлер Роберт Хабек осудил Германию за медленную отправку танков Leopard Украине. Заявил, что это произошло "немного поздно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Танки Leopard 1 и Leopard 2 немецкого производства будут усиливать украинские силы после многомесячных просьб Киева. По словам Хабека, они были отправлены "немного поздно", несмотря на давление, которое растет на фоне ожидания нового наступления России.

"Приняв решение об отправке танков, мы делаем все, что в наших силах. Немного поздно, но это сделано... все ожидают ужасного российского наступления... время не терпит", - добавил вице-канцлер.

Также Хабек высказался относительно встречи министров обороны страны НАТО в Брюсселе. Он отметил, что вопрос отправки истребителей Украине не будет обсуждаться.