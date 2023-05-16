Немного похолодает. Синоптик дала прогноз на сегодня, назвав регионы с дождем

Сегодня, 16 мая, в Киеве и севере Украины немного похолодает. В большинстве регионов дожди не ожидаются, но осадки все же не обойдут север, Полтавскую, Черкасскую области и Приазовье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Вторник в Украине будет с небольшой свежей изюминкой - ожидается временное снижение температуры воздуха в северной части!" - рассказала она.
По словам синоптика, если в большинстве областей сегодня максимальная дневная температура будет +20...+26 градусов, то на севере посвежеет до +18...+22 градусов.
"Как видите, это даже похолоданием сложно назвать, но оно все же будет", - констатировала Диденко.
Осадки в Украине
Сегодня кратковременные локальные дожди пройдут в западных областях, кое-где на севере, в Полтавской, Черкасской областях и в Приазовье. На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода.
Ветер преимущественно южный и юго-восточный, умеренный, подчас порывистый.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня температура воздуха снизится до +20 градусов. Местами возможен небольшой дождь и порывистый ветер юго-восточного происхождения.
Добавим, что также недавно синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц.
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