RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптики поделились прогнозом погоды на День Независимости

Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

День Независимости в Украине будет теплым и без осадков. Дождь и гроза ожидаются только в Донецкой и Запорожской областях. Также синоптики говорят, что сегодня будет наблюдаться небольшая облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня ветер будет преимущественно северным, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей поднимется до +26°...+31°. На остальной территории Украины - до +29°...+34°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность будет в Киевской области и столице.

По данным синоптиков, осадки не ожидаются.

В области воздух прогреется до +26°...+31°, а в Киеве - до +26°...+28°.

Фото: погода в Украине 24 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в Киеве на эти выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики прогнозировали, что жара в Украине начнет спадать до конца августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода