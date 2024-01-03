Длились почти неделю. Спасатели завершили разбор завалов после обстрела Киева 29 декабря

По данным министерства, в течение работ было перемещено и вывезено 4 тысяч 70 м куб. разрушенных строительных конструкций.

Фото: аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе Киева завершили (t.me/mvs_ukraine)

"В Киеве погибли 30 человек, из них 1 человек скончался в больнице", - добавили в МВД.

Самый масштабный обстрел Украины с 24 февраля 2022 года

В пятницу, 29 декабря, Россия нанесла самый масштабный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны.

В результате вражеской атаки было:

поражены 18 населенных пунктов в 10 областях;

пострадало 170 человек;

погибли 53 человека;

спасены 22 человека.

Всего по Украине было выпущено 158 враждебных целей, силам ПВО удалось сбить 114 объектов - 87 крылатых ракет и 27 беспилотников.

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