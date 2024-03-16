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Длились четыре дня. В Сумах завершили поисковые работы на месте российского удара

Фото: работа ГСЧС в Сумах на месте попадания "Шахеда" (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах сегодня, 16 марта, завершили аварийно-розыскные работы на месте попадания вражеского ударного беспилотника типа "Шахед" после атаки, нанесенной четыре раза назад.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Как рассказали чрезвычайники, на протяжении этих четырех дней работая в Сумах на месте вражеского удара спасателями была проделана колоссальная работа.

"В первые часы специалисты ГСЧС спасли 10 жителей разрушенной многоэтажки, из которых пять деблокировали из-под завалов. Также из-под завалов были деблокированы тела трех погибших людей", - говорится в сообщении.

Кроме того, был произведен демонтаж разрушенных строительных конструкций и расчищены места происшествия от обломков строительных конструкций.

"В общей сложности вывезено 345 куб. м. мусора", - уточнили в ГСЧС.

Также отмечается, что в развернутом спасателями Пункте несокрушимости 308 местных жителей получили консультативную помощь, еще 60 получили психологическую помощь.

"Аварийно – поисковые работы завершены", - констатируют чрезвычайники.

 

Удар по многоэтажке в Сумах

Напомним, в ночь на 13 марта российские войска снова атаковали Украину с применением "Шахедов". Под ударом, в частности, оказались жилые дома - в Сумах из-под завалов удалось спасти 10 человек, 8 человек пострадали, но были и жертвы.

Также сообщалось, что в Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще несколько дней разбирали завалы.

Так, 14 марта стало известно, что в Сумах из-под завалов многоэтажки извлекли тело еще одного человека, и общее число жертв увеличилось до трех.

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