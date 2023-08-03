Триумфатор Лиги конференций положил глаз на звезду молодежной сборной Украины

Середняк английской Премьер-лиги всерьез заинтересовался украинским центрбеком. Скауты "молотков" посетили все матчи сборной Украины U-21 на Евро-2023, чтобы проверить защитника.

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес в восторге от уровня Таловерова. Шотландскому специалисту нравится умение вести силовую борьбу, атлетизм и хорошая антропометрия украинца. Центрбек попал в шорт-лист лондонцев на усиление центра обороны в летнее трансферное окно.

Поспособствовать переходу Таловерова в чемпионат Англии должна кооперация "Вест Хэма" с пражской "Славией". У "молотков" сложились хорошие деловые отношения с грандом Чехии. Тамошние воспитанники Соучек и Цоуфал стали ведущими исполнителями в Лондоне.

Кто такой Максим Таловеров

Уроженец Донецка, обучался в академии "Шахтера". На юношеском уровне защищал цвета киевского "Арсенала" и донецкого "Олимпика".

В 2019 году переехал в Чехию. На профессиональном уровне дебютировал в составе команды "Ческе-Будеевице". В январе прошлого года перешел в "Славию". Играл в "Словане" из Либерца и за австрийский ЛАСК на правах аренды. Контракт с пражанами действует до лета 2026-го.

В составе молодежной сборной Украины сыграл 21 матч. Летом заинтересовал представителей немецкой Бундеслиги – "Айнтрахт" и "Вердер".