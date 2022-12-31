Трехочковый защитник "Сакраменто" гарантировал победу над "Ютой": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

24-летний американец забросил решающий бросок в домашней встрече против "джазменов". При счете 123:125 он выполнил точный трехочковый. На ответ "Юта" имела всего 9 секунд и отыграться не смогла.

Благодаря победе Сакраменто закрепился в топ-5 Западной конференции НБА. "Юта" пока идет десятой и последней проходит в плей-офф сезона от Запада. Главный конкурент "джазменов" – "Миннесота" – одержала на три победы меньше.

Сам Хертер провел на паркете 30 минут. Этого времени хватило для того, чтобы стать вторым по результативности матча. "Второй номер" хозяев набрал 30 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи.

Кто такой Кевин Хертер

Уроженец Олбани (штат Нью-Йорк), на студенческом уровне выступал за "Мэриленд Террапинс". 19-й номер драфта НБА-2018.

Выбран "Атлантой", в составе которой провел 4 сезона в ассоциации. Летом этого года Хертер переехал в "Сакраменто" в обмен на Харклесса, Холидея и выбор в первом раунде следующего драфта. Матч против "Юты" – самый результативный в карьере защитника.

В детстве всерьез занимался бейсболом. В 2013 году в составе команды под руководством своего отца финишировал третьим во Всемирной серии U-14.