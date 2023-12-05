Трехочковый защитника "Индианы" обеспечил первый трипл-дабл в карьере: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Молодой защитник стал творцом победы "Пэйсерс" в 1/4 финала внутрисезонного турнира над "Бостоном". На последних минутах финальной четверти он исполнил роскошный бросок из-за "дуги" по чудесной траектории.

Стараниями Халибертона "Индиана" одержала комфортную победу дома (122:112). В полуфинале нового турнира "Пэйсерс" встретятся с победителем противостояния "Милуоки" и "Нью-Йорка". Они сыграют в ночь на среду, 6 декабря.

Самым результативным в поединке стал лидер "Селтикс" Джейсон Тейтум. Он набрал 32 очка, сделал 12 подборов и отдал 6 передач. Халибертон ответил первым под эгидой ассоциации трипл-даблом – 26+10+13.

Кто такой Тайриз Халибертон

Уроженец Висконсина, плеймейкер и атакующий защитник, на студенческом уровне выступавший за "Айову Стэйт". На драфте НБА-2020 выбран "Сакраменто Кингз" под 12-м номером.

В составе калифорнийцев провел полтора сезона. Позапрошлой зимой вместе с Хилдом и Томпсоном перешел в "Индиану" в обмен на Холидея, Лембу и Сабониса-младшего. Дебютировал в составе "Пэйсерс" 11 февраля прошлого года. Участник Матча всех звезд НБА в этом году.

В составе сборной США Халибертон триумфовал на ЧМ-2019 U-19. Отец – баскетбольный рефери, а кузен Эдди Джонс провел 14 сезонов в НБА за "Лейкерс", "Шарлотт", "Майами", "Мемфис" и "Даллас".