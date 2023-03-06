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Трехочковый защитника "Индианы" перед сиреной закрыл битву в Иллинойсе: момент дня в НБА

Фото: Тайриз Халибертон оформил гейм-виннер (indycornrows.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Индианы Пэйсерс" Тайриз Халибертон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец вырвал победу над "Чикаго" (125:122). На последних секундах финальной четверти он под давлением Беверли отважился на дальний бросок при равном счете. В итоге Халибертон набрал три пункта, а хронометр остановился на отметке 2,7 секунды.

Выездная победа "Индианы" не изменила турнирного положения команд. И "Буллз" и "Пэйсерс" не проходят в плей-офф от Восточной конференции. Рекорд соперников одинаков – 29 побед, 36 поражений. "Вашингтон", замыкающий первую десятку, одержал на победу больше.

Сам Халибертон оформил дабл-дабл. На паркете он провел 34 минуты. За это время защитник успел набрать 29 очков, сделал 3 подбора и отдал 11 передач.

Кто такой Тайриз Халибертон

Уроженец Висконсина, на студенческом уровне выступал за "Айову Стэйт Сайклонс". Выбран "Сакраменто" под 12-м номером драфта НБА-2020.

Провел в составе калифорнийцев 1,5 года. Был обменян в "Индиану" посреди сезона 2021/22. Участник Матча всех звезд НБА этого года. Триумфовал на ЧМ-2019 среди 19-летних со сборной США.

Отец Халибертона – баскетбольный рефери, а кузен Эдди Джонс отыграл 14 сезонов за "Лейкерс", "Шарлотт", "Майами", "Мемфис" и "Даллас". Еще один кузен – Джейлен Саггс – защитник "Орландо".

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