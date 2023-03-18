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Трехочковый форвард "Далласа" под сирену оставил с ничем "Лейкерс": момент дня в НБА

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Лос-Анджелес, Суббота 18 марта 2023 10:26
Трехочковый форвард "Далласа" под сирену оставил с ничем "Лейкерс": момент дня в НБА Фото: Макси Клебер оформил баззер в Калифорнии (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард "Даллас Маверикс" Максимилиан Клебер оказался наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Немец на последних секундах вырвал победу для техасцев. При счете 110:108 в пользу "Лейкерс" Клебер получил передачу перед "дугой" и выполнил успешную попытку на три очка. Времени отыграться калифорнийцы уже не получили.

Благодаря победе "Даллас" закрепился на 6-й строчке Западной конференции НБА. "Лос-Анджелес" в свою очередь идет на 10-й позиции. Обе команды пока проходят в плей-офф сезона.

Сам Клебер провел в игре около 29 минут. За это время он успел набрать 10 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал одноклубник немецкого форварда Кайри Ирвинг (38 очков).

Кто такой Максимилиан Клебер

Уроженец Баварии, воспитанник местного "Вюрцбурга". Автоматически попал на драфт НБА-2014, но не был выбран ни одной из команд.

Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2011/12. Затем защищал цвета испанского "Обрадойро" и мюнхенской "Баварии". Перед сезоном 2017/18 заключил контракт с "Маверикс".

Нынешняя кампания – шестая подряд в составе "Далласа". В прошлом году дошел с техасцами до финала Западной конференции. Там "Маверикс" с Клебером проиграли серию "Голден Стэйт Уорриорз" (1:4).

К слову, накануне центровой "Индианы" Тернер возглавил хит-парад моментов со слэм-данком в дуэли с Яннисом.

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