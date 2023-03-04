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Трехочковый баззер звезды "Никс" гарантировал победу в Майами: момент дня в НБА

Фото: Джулиус Рэндл набрал 43 очка против "Майами" (sportspyder.com)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард "Нью-Йорк Никс" Джулиус Рэндл возглавил подборку самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Лидер "Никс" стал главным героем встречи с "Майами Хит". На последних секундах финальной четверти нью-йоркцы уступали флоридцам одним пунктом. Рэндл в борьбе с соперниками оказался у правой боковой линии, но под давлением выполнил точный бросок на 3 пункта.

Стараниями форварда "Нью-Йорк" одержал выездную победу (122:120). Этот успех для "Никс" стал восьмым подряд и позволил закрепиться на 5-й строчке Восточной конференции НБА. "Хит" остались на 7-й позиции.

Сам Рэндл стал самым результативным в матче. Звезда "Нью-Йорка" набрал 43 очка, сделала 9 подборов и отдала 3 передачи. На паркете он провел около 36 минут.

Кто такой Джулиус Рэндл

Уроженец Далласа, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" под 7-м номером драфта НБА-2014.

Сломал большеберцовую кость правой ноги в дебютном поединке под эгидой ассоциации и пропустил весь сезон 2014/15. В течение следующих трех сезонов был на основных ролях в "Лейкерс". Один сезон провел в составе "Нью-Орлеана" и перебрался в "Никс" перед сезоном 2019/20.

Мать Рэндла играла в баскетбол в Техасе. Форвард – набожный христианин и посещал часовню перед каждым домашним матчем университетской команды.

К слову, накануне центровой "Вашингтона" Гэффорд возглавил хит-парад моментов со слэм-данком против "Торонто".

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