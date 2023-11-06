Тримайте лапки в теплі! EVA та Happy Paw запустили проєкт допомоги тваринам у притулках

Всі мріють зустрічати свята в теплі, зі смачненьким на столі та з близькими поруч. І тварини у цьому бажанні мало чим відрізняються від нас, людей. Але для безхатніх котів і собак із притулків зимові свята не йдуть ні в які порівняння з тими рідкісними щасливими днями, коли миска повна їжі, біля пічки можна погріти лапки, а поруч є людина для прогулянок та ігор.

Лінія магазинів EVA та фонд Happy Paw запустили проєкт «Свята з хвостиком», де можна створити власний віртуальний варіант теплої і святкової собачо-котячої домівки та водночас зігріти реальних тварин у притулках.

На сайті проєкту https://teploeva.happypaw.ua/ триває інтерактивний збір на утеплення притулків, де користувач може:

обрати реальних котика чи песика, яких бажає обігріти

обрати стиль будиночку для тварини, щоб хвостик зимував у теплі й турботі

додати до будиночку елементи затишку: дрова, їжу або лежанку

Кожна опція утеплення допомагає реальним тваринам з притулків пережити зиму в теплі, добрі та затишку.

Мета ініціативи — зібрати 1 мільйон гривень на утеплення притулків для тварин, а саме: новенькі комфортні будки для собак, дрова, обігрівачі і пічки для приготування їжі та опалювання приміщень. Ці кошти допоможуть закупити необхідні товари для покращення життя безхатніх котів і собак із понад 30 прихистків по всій Україні. Більше донейтів — більше тепла для хвостиків!

260 000 гривень на потреби пухнастиків вже виділила мережа EVA. Допомогти досягти цілі збору може кожен, створивши онлайн теплу домівку для тваринки на сайті проєкту, а також зробивши переказ від 1 гривні на касі будь-якого магазину EVA.

«Четвертий рік поспіль у час зимових свят EVA допомагає безпритульним тваринам, відмовляючись від розсилки новорічних сувенірів партнерам. Минулого 2022 року ініціатива “Тепло хвостикам” зібрала понад 1 190 000 гривень і допомогла близько 10 000 тварин з 41 притулку пережити складну зиму в теплі та комфорті. До проєкту долучились понад 84 000 благодійників. Сподіваємось, що цього року небайдужість тисяч людей зігріє пухнастиків, які поки не мають власної домівки», — прокоментувала керівниця PR-напряму ТОВ «РУШ» (EVA та EVA.UA) Олександра Гнатик.

«Зима — найтяжчий період для безхатніх тварин, адже багато з них просто не переживає ці холодні і темні місяці. Притулкам необхідно готувати для тварин гарячу їжу, постійно підтримувати тепло у приміщеннях, де вони утримуються. А враховуючи тогорічні відключення електроенергії, ми вже зараз маємо десятки запитів від притулків щодо закупівлі дров, буржуйок та булер’янів. Тому фонд дуже вдячний компанії EVA за продовження проєкту у 2023 році і його реалізацію по всій лінії магазинів.

Минулого року спільними зусиллями ми змогли “зігріти” майже 10 000 тваринок. Віримо, що цього року, завдяки добрим серцям українців, ми подаруємо тепло ще більшій кількості котиків і песиків», — коментує кураторка фонду допомоги безпритульним тваринам Happy Paw Людмила Єнжеєвська.

Збір коштів у рамках проєкту «Свята з хвостиком» триватиме від 4 листопада до 31 грудня 2023 року. Долучайтеся до збору від EVA та Happy Paw на утеплення притулків, щоб всі вухастики й пухнастики зустріли Новий рік у теплі!