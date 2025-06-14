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Триллер в пяти сетах: Украина победила Кубу и взлетела в топ-3 Лиги наций

Сборная Украины одержала вторую победу в Лиге наций в сумасшедшем матче (фото: volleyballworld.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Сборная Украины по волейболу одержала вторую подряд победу в дебютном сезоне Лиги наций, обыграв Кубу в сверхнапряженном пятисетовом матче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина - Куба: как прошел матч

После яркого старта с победы над США, команда Рауля Лосано вновь продемонстрировала характер.

В первом сете украинцы сразу захватили инициативу - мощный рывок 5:0 позволил сформировать комфортное преимущество. Куба попыталась вернуться в игру, сократив отрыв до минимума, но блок Украины оказался решающим - 6 выигранных эпизодов против 0 у соперника.

Вторую партию сильнее начали кубинцы. А после того, как Украина восстановила равновесие, игра превратилась в качели. В решающий момент Куба выдала мощную серию выигранных розыгрышей и взяла сет.

Третий сет снова прошел под диктовку "сине-желтых": при 24:19 украинцы имели сразу пять сетболов, и уже второй завершился победным ударом Ильи Ковалева.

А вот четвертая партия, хоть и стартовала с лидерства Украины, стала для нашей сборной проигрышной: в конце сета кубинцы вообще не оставили шансов (25:17).

В пятом сете Украина впервые вышла вперед лишь после подачи на вылет от Ковалева - 8:7. Напряжение зашкаливало, но украинцы сохранили холодную голову и реализовали второй матчбол.

Настоящими героями матча в составе сборной Украины стали Василий Тупчий и Илья Ковалев, которые принесли по 18 очков каждый.

Украина - Куба - 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)

Турнирное положение Украины

После двух матчей украинцы имеют 2 победы, 5 очков и сохраняют одинаковое соотношение сетов с лидером турнира Польшей - 6:2 после двух игр.

Топ-8 команд Лиги наций-2025:

  1. Польша - 6 очков
  2. Япония - 6 очков
  3. Украина - 5 очков
  4. Италия - 5 очков
  5. Аргентина - 5 очков
  6. Бразилия - 4 очка
  7. Словения - 3 очка
  8. Болгария - 3 очка

Что дальше?

Уже в субботу, 14 июня, украинских волейболистов в дебютном сезоне Лиги наций ждет новое испытание - матч против сборной Бразилии, которая сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Бразильцы - традиционные фавориты мирового волейбола, многократные чемпионы мира и олимпийские призеры. Хотя в этом сезоне команда стартовала с поражения от Кубы, она быстро реабилитировалась, переиграв одного из фаворитов - Словению.

Встреча станет первым в истории противостоянием Украины и Бразилии в рамках Лиги наций, и обещает быть максимально напряженной.

Ранее мы подробно рассказывали о волейбольной Лиге наций с расписанием матчей и бесплатных трансляций.

Также читайте о волейболистках сборной Украины, которые поразили всех исполнением гимна нашей страны.

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