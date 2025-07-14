Три знака из Китайского гороскопа найдут свой счастливый билет уже на этой неделе

Новая неделя, с 14 по 20 июля, осчастливит представителей трех знаков Китайского гороскопа. Они ухватятся за шанс, который все изменит.
Кому улыбнется судьба уже на этой неделе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.
На этой неделе вы сможете поймать большую удачу. Самый мощный день - 18 июля, когда светлая энергия суток усилит вашу интуицию. В этот период возможна смена направления или неожиданный поворот, который сперва собьет с толку, но окажется верным шагом. Это своеобразное "посвящение", которое переведет вас на новый этап.
Чтобы приумножить позитив, держите рядом цвета, которые символизируют силу и доверие: синий, золотой и зеленый. Они активируют нужную энергию, особенно в виде аксессуаров или текстиля. Хорошо иметь дома денежное дерево или бамбук. А если имеете нефритовые украшения, носите их на этой неделе ежедневно.
Это будет продуктивная неделя, когда вы сможете достичь большого результата благодаря собственной решимости. Сильнее всего влияние звезд будет ощущаться во вторник, 15 июля, когда энергия будет способствовать вдохновению и ясности мыслей. Если рядом есть представитель знака Бык, то он может стать союзником, который поможет вам быстрее воплотить мечты в жизнь.
Успех будет зависеть от действий, поэтому уже с понедельника важно выбрать правильный фокус. Для усиления позитива используйте зеленый цвет в гардеробе или даже в еде. Поможет и музыка на "высоких частотах", она настраивает на внутренний баланс и подсказывает ответы интуитивно.
Для вас ключевым станет день 14 июля, это "точка обнуления" и возможность избавиться от старого. Некоторые ситуации разрешатся сами собой, особенно те, которые давно не давали покоя. Исчезнет напряжение, разрешатся недоразумения или закончатся токсичные связи. Это не чудо, а результат вашей внутренней зрелости.
Очищение откроет место для нового. А чтобы процесс пошел мягче, полагайтесь на энергию стихии Дерева: впускайте гибкость, рост и доверие к себе. В гардеробе предпочтение стоит отдать белому, синему и золотому, эти цвета создают гармоничную среду для принятия подарков судьбы. И не бойтесь перемен, ведь иногда лучшее случается тогда, когда мы прекращаем сопротивляться.
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