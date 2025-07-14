Три знака из Китайского гороскопа найдут свой счастливый билет уже на этой неделе

Крыса (годы рождения: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

На этой неделе вы сможете поймать большую удачу. Самый мощный день - 18 июля, когда светлая энергия суток усилит вашу интуицию. В этот период возможна смена направления или неожиданный поворот, который сперва собьет с толку, но окажется верным шагом. Это своеобразное "посвящение", которое переведет вас на новый этап.

Чтобы приумножить позитив, держите рядом цвета, которые символизируют силу и доверие: синий, золотой и зеленый. Они активируют нужную энергию, особенно в виде аксессуаров или текстиля. Хорошо иметь дома денежное дерево или бамбук. А если имеете нефритовые украшения, носите их на этой неделе ежедневно.

Петух (годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Это будет продуктивная неделя, когда вы сможете достичь большого результата благодаря собственной решимости. Сильнее всего влияние звезд будет ощущаться во вторник, 15 июля, когда энергия будет способствовать вдохновению и ясности мыслей. Если рядом есть представитель знака Бык, то он может стать союзником, который поможет вам быстрее воплотить мечты в жизнь.

Успех будет зависеть от действий, поэтому уже с понедельника важно выбрать правильный фокус. Для усиления позитива используйте зеленый цвет в гардеробе или даже в еде. Поможет и музыка на "высоких частотах", она настраивает на внутренний баланс и подсказывает ответы интуитивно.

Обезьяна (годы рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для вас ключевым станет день 14 июля, это "точка обнуления" и возможность избавиться от старого. Некоторые ситуации разрешатся сами собой, особенно те, которые давно не давали покоя. Исчезнет напряжение, разрешатся недоразумения или закончатся токсичные связи. Это не чудо, а результат вашей внутренней зрелости.

Очищение откроет место для нового. А чтобы процесс пошел мягче, полагайтесь на энергию стихии Дерева: впускайте гибкость, рост и доверие к себе. В гардеробе предпочтение стоит отдать белому, синему и золотому, эти цвета создают гармоничную среду для принятия подарков судьбы. И не бойтесь перемен, ведь иногда лучшее случается тогда, когда мы прекращаем сопротивляться.