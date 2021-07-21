Три тисячі підприємців навчалися у лідерів ринку на GET Business Festival

14 липня на найбільшому фестивалі малого та середнього бізнесу GET Business Festival зібралися три тисячі учасників. Вони отримали практичні стратегії топових практиків UFuture, Vodafone Ukraine, ДТЕК, МАУ, АВК, FAVBET та інших великих компаній, долучилися до безкоштовних бізнес-консультацій та нетворкінгу.

Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall.

Хедлайнером заходу був засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький. Він поділився п’ятьма принципами, як розвивати себе і бути успішним: шукати правильне оточення, навчатися протягом усього життя, дослухатися до альтернативних думок, впроваджувати отримані знання та обов’язково ділитися досягненнями.

"У моменти відчаю ти знаходиш унікальні рішення", — про те, як криза стала поштовхом до нових можливостей, розповіли президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгеній Дихне та фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець. Вони представили кейс організації онлайн-концерту в ангарі аеропорту "Бориспіль".

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, чому бізнеси виходять за межі звичних бізнес-моделей та як відкритість, інновації та партнерство змінюють ДТЕК.

Дмитри Сахарук

Як цифровізація допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможною та відповідати актуальним потребам ринку, учасники дізналися від голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, а як вивести новий продукт на ринок всупереч кризі та іншим обмежувальним обставинам — від засновниці холдингу "Асторг", компанії "Укрптахосервіс", ТМ Foodmama та "Готово" Наталії Шмігельської.

Про вигоди та можливості штучного інтелекту розповів Євген Булах, директор з продажу та абонентського обслуговування "Vodafone Україна". Він на прикладах показав, як АІ стає драйвером розвитку медицини, біотехнологій, екології та агротехнологій.

На сьогодні АВК — один із технологічних лідерів харчової галузі. Цього року компанія святкує 30-річчя. Про головні принципи, які допомагають компанії з роками лише зміцнювати лідерство, розповів засновник АВК Володимир Авраменко, серед них: не боятися йти туди, куди ніхто не йде, вести бізнес "по-білому", відрізнятися від усіх та впроваджувати інновації.

Особливості застосування стратегій великих компаній у малому та середньому бізнесі обговорили у форматі панельної дискусії співзасновник Нової пошти В’ячеслав Климов, СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе, co-founder і CEO групи компаній MOZGI GROUP, продюсерка Ірина Горова. Модераторкою була виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Про особливості клієнта майбутнього та про те, що йому запропонувати вже сьогодні, розповіла засновниця izibank Анна Тігіпко. Кейсами ефективного впровадження інновацій та дієвими маркетинг-стратегіями поділилися голова правління СК "Альфа Страхування" Ірина Гевель, віцепрезидентка з маркетингу Carlsberg Ukraine Ірина Качура, Head of B2B "Vodafone Україна" Андрій Федоров, директор 104.ua Юрій Петрук.

Нові функції порталу "Дія.Бізнес" учасникам GET Business Festival представила заступниця міністра цифровий трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

"Уже 2022 року 70% онлайн-покупок припадатиме на маркетплейси", — директор з маркетингу rоbota.ua Ярослав Гуменюк розповів учасникам, як створити зручний майданчик та привести туди трафік, а також поділився досвідом побудови ефективної маркетингової стратегії для онлайн-маркетплейса.

Про особливості роботи в Entertainment Tech розповіли топові фахівці з FAVBET. Маркетинг-директор FAVBET Олексій Церковний поділився новими інструментами маркетингу в цій галузі. Важливість корпоративної соціальної відповідальності для бізнесу донесла Head of PR & Employer Branding FAVBET Ксенія Тюрікова. Вона представила учасникам проєкт FAVBET з цифровізації бібліотек.

Ми перетворюємо бібліотеки на хаби і таким чином цифровізуємо молодь. Найближчим часом ми завітаємо вже до дев’ятої області та зробимо свій внесок у її розвиток.

Креативний директор FAVBET Борис Цомая розповів, як відрізнятися від конкурентів і створити креативну концепцію навіть в умовах жорстких обмежень.

Коли ви створюєте креатив, не покладайтеся на власний розум і гіпотези. Важливо зрозуміти почуття та цінності вашого клієнта. Тому перш ніж починати реалізацію креативної концепції, вивчіть ринок — сьогодні достатньо інструментів для цього.

У тому, що OLX — це smart choice, підприємців переконав голова департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

Зазвичай для запуску бізнесу потрібно розробити сайт, хостинг, забронювати домен, забезпечити трафік і просування, інтегрувати з платіжними системами, підключити доставку. Але на це потрібен час і гроші. Однак можна обрати OLX і з першого дня отримати доступ до аудиторії у 25 млн людей, готовий інтернет-магазин, наш домен, нашу доставку, маркетингові інструменти і навіть персонального менеджера.

Під час GET Business Festival 2021 поговорили і про рівень фінансової грамотності в Україні. Фінансовий експерт, представник Центру біржових технологій Дмитро Ротар розповів про те, що, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку, Україна у 2018 році посідала останнє місце за фінансовою грамотністю серед 30 досліджених країн. При цьому найнижчий рівень спостерігався у молоді віком від 18 до 24 років. Він поділився кроками, що можуть покращити ситуацію.

Основні зусилля держави в цьому напрямі повинні концентруватися не лише у здобутті тематичних навичок і знань, але й у створенні передбачуваного економічного середовища, привабливого для використання цих самих навичок.

Аналітикою ринку праці поділилася Communication Manager robota.ua Юлія Далібук, а інструментами підвищення залученості команди — директорка департаменту по роботі з персоналом "ТЕДІС Україна" Ірина Івасюк. Про КРІ як інструмент мотивації команди та спосіб досягнення стратегічних цілей компанії учасники дізналися від HR Director Biosphere Corporation Вікторії Желдак, а як підготувати лідерів нового покоління — від ректора Academy DTEK Валерії Заболотної.

Також серед спікерів GET Business Festival були: директор з розвитку віртуальної АТС Binotel Павло Флейшер, директор з розвитку Нової пошти Олексій Тараненко, Product Owner IT-продукту СОТА Анатолій Мартинюк, керівниця соціальних і благодійних проєктів "Vodafone Україна" Тамара Кідрук, директорка "ДТЕК Сервіс" Тетяна Шишлова, директор з продажів та обслуговування клієнтів D.Solutions (бренд YASNO) Євген Бушма, ресторатор, актор, телеведучий, шоумен Даніель Салем, HRD Нової пошти Ніна Масюк, HR-директор Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Наталія Пинтя та інші провідні бізнес-практики.

Павло Флейшер

Окрім практичного контенту та нетворкінгу, цього року на GET Business Festival з’явилася можливість виграти 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу! Десять фіналістів, визначених голосуванням читачів Delo.ua , представили свої проєкти журі та учасникам фестивалю. Перемогу здобув стартап S.Lab, що виготовляє пінопласт та пластик з конопель та грибів , що є на 100% zero-waste та zero-toxic матеріалом.

Організатори GET Business Festival: бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-видання delo.ua.

Партнери:

Генеральний партнер GET Business Festival — ДТЕК.

Головні партнери — Vodafone Ukraine та Нова пошта.

Технологічний партнер — FAVBET.

Digital-партнер — "Ланет CLICK".

HR-партнер — Robota.

Приймаючий партнер — Pochayna Event Hall.

Партнер бізнес-потоку — OLX.

Будівельний партнер — "ІНТЕРГАЛ-БУД".

Чайний партнер — компанія "Соломія".

Кавовий партнер — BOSECO.

Водний партнер — торгова марка DIVO VODA.

Торговельний центр — Городок.

Партнери — SHABO, Jack Daniel's Tennessee Honey, АВК, POPARADA, "Фудмама", "Мегаполіс", ADV.EXPERT, Linkos Group.

Медіапартнери: "РБК Україна", ТРК "Україна", телеканал "Перший діловий", "Контракти", Marketer.ua, "Ліга 360", "Апостроф TV", "5 канал", Postfactum, Асоціація адвокатів України, Marie Claire, "Профокус", "Приватний підприємець", "Бізнес Радіо", Power FM, "Інтерфакс", SEO Ukraine, "Поради юриста", "Коментарі", Cases, портал budynok.com, Creativity.ua.