Три літаки США з гуманітарною допомогою для Венесуели прибули в Колумбію

Хуан Гуайдо заявив, що Венесуела високо цінує підтримку США

Три самолета из США с гуманитарной помощью для Венесуэлы приземлились в приграничном колумбийском городе Кукута, где расположен один из центров распределения таких грузов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение лидера венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, опубликованное в Twitter.

Гуайдо также призвал венесуэльцев вновь выйти на улицы 23 февраля в поддержку инициативы о доставке гуманитарной помощи.

"Наша борьба продолжает приносить плоды. Три самолета из США прибыли сегодня в Кукуту с гуманитарной помощью для более чем 25 тыc. венесуэльцев. Мы высоко ценим эту поддержку", - написал политик.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен уйти со своего поста. Накануне США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы.

Добавим, РБК-Украина писало, что гумпомощь будет направлена 16 февраля в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой. В общей сложности США отправят 250 тонн гуманитарной помощи, которая включает в себя продуктовые и гигиенические наборы. Сообщается, что это будет сделано в ответ на просьбу Хуана Гуайдо, которого американские власти признали временным президентом Венесуэлы.