Три пункта. Кулеба рассказал, что Украина хочет получить от Африки

"Нам нужна поддержка Африки на международной арене", - сказал министр.

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в политической поддержке, ведь россияне в Африке распространяют очень много фейковой информации.

"Россия распространяет очень много лжи об Украине, об агрессии, рассказывает, что они (войска РФ - ред.) с Америкой воюют, а не с Украиной", - сообщил глава МИД.

По словам Кулебы, Африка - это экономические возможности. Украина хочет, чтобы все больше державшихся компаний экспортировали продукцию в Африку, зарабатывали деньги и возвращали их обратно. Кроме того, это поможет в создании новых рабочих мест.

Министр иностранных дел также отметил, что дипломатические отношения с Африкой - это развитие межчеловеческих контактов.

"Мы работаем, чтобы после войны в Украине стало больше африканских студентов, чтобы наши вузы вернули себе славу подготовки специалистов для всего мира, в частности для Африки. Люди будут возвращаться в свои страны и стать адвокатами нашей страны. Это будет наша мягкая сила", - объяснил Кулеба.

Отношения Украины с Африкой

Напомним, что в начале этой недели Кулеба отправился в турне по странам Африки. Целью визитов было в частности:

вовлечение стран в украинскую формулу мира;

обручение поддержкой по "зерновой инициативе";

создание новых возможностей для украинского бизнеса

МИД также сообщал о планах провести первый саммит Украина-Африка, а также открытие нескольких новых посольств на территории африканского континента.

Известно, что Украина намерена открыть посольство в Мапуту. Страна уже даже получила официальное согласие от Мозамбика.

О своем турне по африканским странам и о важности этого континента для Украины министр иностранных дел рассказал в своей колонке для РБК-Украина.

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