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Три олімпійські чемпіони від України. Ігри-2028 втратять популярний вид спорту

Фото: Олександр Усик із "золотом" Лондона-2012 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Організатори Олімпійських ігор 2028 року вирішили не включати любительський бокс у програму змагань у Лос-Анджелесі. Небайдужі федерації намагаються змінити цей підхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GB Boxing.

Дисципліна, найімовірніше, зникне з олімпійської програми після Ігор-2024 в Парижі. У мережі вже запустили кампанію зі збереження боксу на Олімпіадах. Флешмоб отримав назву #KeepBoxingOlympic.

Олімпійські медалі в боксі розігрували з Ігор 1904 року в американському Сент-Луїсі. На сучасному етапі українці почали боротися за нагороди в 1992 році. Тоді в складі "Об'єднаної команди" на уламках СРСР львів'янин Ростислав Зауличний узяв "срібло" в Барселоні.

У 1996-му перше олімпійське "золото" в любительському боксі Україні приніс Володимир Кличко. Пізніше українські боксери ще тричі здобували олімпійську медаль найвищого ґатунку. Двічі "золото" здобув Василь Ломаченко (2008, 2012), а на Іграх у Лондоні тріумфував і Олександр Усик.

Літні Олімпійські ігри 2028 року пройдуть у Лос-Анджелесі. Орієнтовні дати змагань – 21 липня-6 серпня. Міжнародний олімпійський комітет раніше мотивував рішення про виключення боксу з програми браком фінансової та кадрової прозорості в спорті.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа в серпні та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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