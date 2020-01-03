За три тижні в Україні ліквідували понад 260 незаконних АЗС

В рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним податковою міліцією Державної фіскальної служби (ДФС) ліквідовано 264 нелегальні АЗС з 13 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Зазначається, що ліквідація АЗС здійснюється на виконання доручень президента та прем’єр-міністра України щодо проведення заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним.

"За результатами проведених заходів у період з 13 грудня 2019 року по 3 січня 2020 року було встановлено та припинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС. З незаконного обігу вилучено більше 3,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн. грн. та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 57 млн. грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться заходи із демонтажу обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні нелегальні автомобільні заправні станції (АЗС) закриють до 9 січня.

Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компанії-учасниць паливного ринку, нафто - і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій, в ході якої обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС та детінізації ринку.