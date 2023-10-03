RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три крупнейших китайских нефтегазовых компании попали в список спонсоров войны НАПК

Фото: Китайские нефтегазовые компании попали в список спонсоров войны
Автор: Александр Белоус

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейших китайских нефтегазовых компании. CNOOC, Sinopec и CNPC продолжают финансировать стратегическую сферу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК .

CNOOC Group - это третья по величине национальная нефтяная компания Китая. Ее дочерняя компания CNOOC Limited владеет 10% акций в российском проекте "Арктик СПГ-2". В июле 2023 года был достроен и спущен на воду так называемый плавучий завод проекта "Арктик СПГ-2". Участие в его открытии принимал лично Владимир Путин.

Sinopec Group - это вторая по величине государственная компания Китая, которая занимается добычей ископаемого топлива и специализируется на переработке сырой нефти. Еще в конце марта 2022 года представитель Sinopec заявил, что китайская государственная энергетическая компания будет продолжать покупать сырую нефть и газ в России, даже если западные демократии усилят санкции в ответ на вторжение России в Украину.

China National Petroleum Corporation (CNPC) - крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа. Прибыль корпорации в 2022 году выросла более чем вдвое, увеличившись до 21 млрд долларов на фоне глобального сокращения поставок нефти, частично из-за войны в Украине.

Списки НАПК

Напомним, что НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добродетель, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Список "Международных спонсоров войны" является репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста.

В начале октября НАПК изъяло венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны. Это произошло после того, как Венгрия заблокировала военную помощь Украине на уровне ЕС.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
НАЗККитай