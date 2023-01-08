Три направления. Украина выстроила стратегию защиты энергетики, - Financial Times

Россия проводит систематическую кампанию, сосредоточенную на уничтожении трансформаторов, которые расположены в ключевых узлах системы распределения электроэнергии, а не самих электростанций.

По словам энергетических экспертов, цель состоит в том, чтобы разбить сеть на изолированные острова и предотвратить передачу электроэнергии между регионами.

Так, сохранение системы в рабочем состоянии с наступлением зимы стало важной задачей как для Украины, так и для ее западных союзников.

Первым шагом была защита 50 важных объектов с помощью поставленных с Запада систем противовоздушной обороны, таких как ракеты класса "земля-воздух" Nasams. К тому же, для сбивания беспилотников используются более старые подходы в стиле Второй мировой войны, такие как пулеметы.

Второе направление стратегии Украины - это предсказание атак и обучение. Руководители отрасли проводят ежедневные видеозвонки с Министерством энергетики и другими правительственными коллегами, чтобы быть в курсе быстроразвивающейся ситуации.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что для того, чтобы уменьшить уязвимость системы, льготный период до 60 минут, предоставленный украинскими системами оповещения, используется для отключения системы с временными отключениями. Так, если какие-то ракеты пролетают, энергетики настраивают систему и противовоздушную оборону для лучшей защиты.

Третье направление - ремонт. Большая часть сети Украины использует старую советскую систему. Она работает при более высоком напряжении, чем в ЕС, что делает ее несовместимой с западным оборудованием, которое потом нельзя использовать для замены поврежденного оборудования.

Наиболее серьезный дефицит среди трансформаторов 750 кВ. Хотя некоторые заменители были получены из бывших коммунистических стран, таких как Литва, большинство разрушенных приходится восстанавливать.