Три місяці пандемії: ВООЗ скликає засідання надзвичайного комітету

Надзвичайний комітет з коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я проведе нараду 30 квітня для оцінки епідемічної ситуації в світі. Про це під час брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Голова ВООЗ зазначив, що минуло вже три місяці, як у світі було оголошено найвищий рівень надзвичайного стану через спалах COVID-19.

"У відповідності з міжнародними медико-санітарними правилами завтра я скликаю надзвичайний комітет. Минуло майже 3 місяці з тих пір, як ми оголосили надзвичайну ситуацію, і саме це було запропоновано комітетом - оцінити еволюцію пандемії і дати рекомендації щодо оновлених рекомендацій", - повідомив Гебреісус.

Він нагадав, що перший випадок зараження за межами Китаю стався 13 січня в Таїланді. Через 10 днів, після відвідування епіцентру спалаху, китайського міста Ухань, фахівці знайшли докази, що коронавірус передається від людини до людини.

"Надзвичайний комітет був розділений у думках і не радив мені оголосити надзвичайну ситуацію, що має міжнародне значення. 30 січня я знову скликав надзвичайний комітет і, отримавши їх рекомендації, оголосив надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я у всьому світі - найвищий рівень тривоги ВООЗ", - розповів Гебреісус, зазначивши, що на той момент було відомо про менш ніж 100 випадків і не було зафіксовано жодної смерті за межами Китаю.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що американські спецслужби розслідують можливий факт приховування пандемії Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я на початкових етапах спалаху.

Раніше глава ВООЗ заявив, що пандемія коронавірусу далека від завершення.

За даними неурядової організації з питань гуманітарної допомоги Міжнародного комітету порятунку, без допомоги вразливим країнам заразитися коронавірусом можуть 1 мільярд жителів планети.