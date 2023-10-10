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Три страны НАТО хотят создать подразделение для разминирования Черного моря, - Bloomberg

Вторник 10 октября 2023 17:08
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Три страны НАТО хотят создать подразделение для разминирования Черного моря, - Bloomberg Фото: три страны НАТО хотят создать подразделение для разминирования Черного моря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Болгария, Турция и Румыния обсуждают создание общих сил для обезвреживания мин в Черном море, которые будут попадать в их воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам двух неназванных чиновников, три члена НАТО еще прорабатывают детали такой инициативы, но могут создать соответствующее подразделение уже в следующем месяце.

Официальные лица также добавили, что инициатива будет носить исключительно мирный характер и "не приведет в Черное море ни одного нового корабля НАТО".

Один из чиновников уточнил, что цель миссии - показать, что три страны способны самостоятельно решить такую проблему.

При этом, как уточняет издание, создание подразделения для обезвреживания мин станет первым крупным совместным действием союзников в Черном море после того, как российские солдаты начали полномасштабную войну против Украины.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе возле турецкого грузового судна прогремел взрыв. Оно направлялось в украинский порт Измаил по Черному морю.

Экипаж судна допускает, что взорваться могла морская мина. Черное море загрязнено ими после вторжения российских оккупантов в Украину.

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Чорне море Румыния Болгария Турция Война России против Украины
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