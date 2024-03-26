Не через три минуты. Данные о скорости "Циркона" в Киев могут быть ошибочными, - СМИ

Россия на днях ударила по Киеву ракетой Циркон. Однако данные о ее скорости в 9000 километров и долетах до столицы за три минуты могут быть ошибочными.

После российской атаки "Цирконом" в СМИ начала распространяться информация о скорости данной ракеты. В частности, о том, что ракета долетает до Киева якобы за 3 минуты, а в Одессу и Херсон - за минуту.

Однако эти данные не имеют ничего общего с реальными.

Так, в СМИ указали о скорости ракеты в 9000 километров в час. Однако вероятно информация была взята из публикации Defense Express, относительно полученных из собственных источников скорости "Циркона".

Однако на самом деле данные о 9000 километрах в час – это результат перевода указанных 7,5 Махов, что является временной кратковременной скоростью в момент пикирования ракеты к цели. А вот оценочная скорость на основном маршевом участке составляет 5,5 Маха.

Что такое Мах ракеты

Для оценки скорости необходимо знать, что число Маха, как скорость звука, зависит от среды, а также от высоты. У земли 1 Мах = 1225 км/ч, а вот на высоте в 10 км = 1078 км/ч. Однако это не линейная зависимость "чем выше – тем меньше", так как на высоте в 30 км она составляет 1086 км/ч, а на 40 км – 1142 км/ч. Следует заметить, что это условные "табличные" цифры, и они также зависят от многих факторов.

Если не вдаваться в детали, то якобы 7,5 Маха как раз и равны где-то около 9000 км/ч. Эти данные распространились в СМИ. Однако заметим, что 7,5 Маха – это кратковременная максимальная скорость, а основу участок маршрута "Циркон" преодолевает на 5,5 Махов. А это уже на условной высоте 30 км – 5973 км/ч.

Кажется, что для расчета скорости Циркона нужно просто взять расстояние от места запуска ракеты до Киева и получить время полета ракеты. По простым математическим расчетам следует, что в случае атаки по столице время полета ракеты около 7 минут. Однако речь о том, если РФ запустила "Циркон" из "Объекта-100" под Севастополем. А вот в случае пуска с мыса Тарханкут, если его запускают с модернизированного "Бастиона" – около 6 минут.

Следует заметить, что и эти данные могут быть не точными, ведь любая ракета летит по определенной траектории. Она сначала поднимается на значительную высоту, затем разгоняется и начинает снижаться. В конце она в пике мчится к земле. Из этого следует, что если объект летит с постоянной скоростью по параболе, то расстояние по прямой будет меньше расстояния реального полета за параболой.

Издание отмечает, что для вычисления точного подлетного времени необходимо иметь точные параметры ракеты, ее скорости, высоты полета, точной траектории в целом с учетом маневров.

Важно и то, что у "Циркона" траектория полета аэробалистическая. Поэтому вряд ли кто-то сможет точно сказать, какое с точностью до секунды подлетное время "Циркона" в любой город Украины.

Атаки "Цирконом" по Украине

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон". Тогда ракетная атака была нацелена в основном на Киев, хотя под обстрелы попали и Николаев и Львовская область.

Повторно Россия атаковала Киев ракетами "Циркона" утром 25 марта. В результате повторной атаки эксперты смогли собрать большее количество обломков и лучше изучить ракету.

После чего в СМИ распространилась информация, что "Циркон" якобы долетает в Киев через три минуты. Однако эти данные оказались не точными.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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