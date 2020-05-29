За три роки Центр обслуговування клієнтів газу в Ужгороді прийняв 284 тис. осіб

Центр обслуговування клієнтів АТ "Закарпатгаз" в Ужгороді за три роки діяльності прийняв 284 тис. споживачів. А за п’ять місяців поточного року уже надано допомогу майже 40 тис. закарпатців.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що загалом у штаті працює 10 осіб. Однак через карантин ЦОК функціонує в обмеженому режимі.

"Аби убезпечити закарпатців та наших працівників, ми влаштували роботу таким чином, що частину питань вирішуємо у віддаленому режимі через телефон та електронну пошту, а частину – фізично у ЦОКу, але з суворим дотриманням дезінфекційних заходів. Сьогодні всі наші фахівці забезпечені засобами індивідуального захисту та санітайзерами. Людей також просимо одягати маски. У приміщення Центру люди не заходять", - пояснила начальник управління клієнтського сервісу Тетяна Королович.

У прес-службі зазначили, що безпосередньо на місці відбувається прийом документів на зміну власника, приєднання чи реконструкцію системи газопостачання, відновлення газопостачання, а також підписання різних договорів та заяв, видача довідок. Виключно в онлайн-режимі відбувається передача показників лічильника газу, з’ясування суми до оплати, а також здійснення оплат за спожитий газ та за послугу з розподілу.

"Закарпатгаз" радить реєструватися в онлайн-сервісі "Особистий кабінет", за допомогою якого можна вирішувати багато "газових питань". У ньому споживач бачить стан рахунку, свої персональні дані, може сформувати та роздрукувати квитанцію, надати показник лічильника, сплатити за спожитий газ онлайн і багато іншого. Віднедавна реєстрація в "Особистому кабінеті" стала в рази простішою та доступнішою. Достатньо зателефонувати до Контакт центру за номером 067-01-03-104 та повідомити оператору номер свого особового рахунку, який зазначений на кожній квитанції. Після цього дзвінка – автоматично буде створений "Особистий кабінет", а на мобільний телефон клієнта надійде повідомлення з паролем для входу", - йдеться у повідомленні.