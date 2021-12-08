За три роки "Чернівцігаз" замінив 42 шафових газорегуляторних пункти
АТ "Чернівцігаз" модернізувало два газорегуляторних пункти та 40 шафових газорегуляторних пунктів, замінивши їх на нові, виробництва Львівського заводу RGC Production.
Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".
"Щороку АТ "Чернівцігаз" встановлює нове і змінює застаріле газове обладнання на сучасне. З 2019 по 2021 роки компанія замінила 42 ШГРП на сучасне та надійне газове обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production", - йдеться у повідомленні.
За словами прес-служби, газорегуляторне обладнання слугує для зниження тиску газу в мережі та забезпечує стабільну подачу блакитного палива споживачам.
"Модернізація газових мереж є пріоритетним напрямом роботи АТ "Чернівцігаз". Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності розподілу газу нашим клієнтам. За три роки на заміну шафових пунктів спрямовано 7,1 млн грн", - зазначив технічний директор АТ "Чернівцігаз" Максим Ладига.
У прес-службі також зазначили, що планова заміна ШГРП є складовою програми з модернізації та редизайну газорозподільної системи компанії.
"Основним джерелом фінансування таких робіт є тариф на розподіл газу. Тому своєчасна оплата послуг з доставки газу нашими клієнтами, гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані", - йдеться у повідомленні.