ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За три дня вакцинации от COVID в Украине привили более 3 000 человек

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 09:12
За три дня вакцинации от COVID в Украине привили более 3 000 человек Фото: вакцинация в Украине (koda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

С начала вакцинации в Украине прививки от COVID получили уже более 3 000 человек. По количеству вакцинированных лидирует Николаевская область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

"С начала прививочной кампании привит 3 051 человек, 1 713 человек привиты от COVID-19 за последние сутки", - говорится в сообщении.

В лидерах Николаевская область - 170 привитых, Днепропетровская область - 140, Донецкая - 100, Полтавская - 1000 и Черкасская - 100.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.

Уже поступили и первые жалобы на побочные эффекты. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко советует в таком случае обращаться к семейному врачу. После вакцинации могут возникать такие побочные эффекты: покраснение в месте укола; незначительное повышение температуры; появление сыпи в месте инъекции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина вакцинация COVID-19
NEWS
Каким будет курс доллара и евро в марте: прогноз аналитика
Каким будет курс доллара и евро в марте: прогноз аналитика
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма