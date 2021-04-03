За три дні в Україні відсторонили від посад майже 200 митників і це не межа, - Данілов

В Україні тільки за останні три дні відсторонили 187 митників і це не межа. Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові звільнення в рамках боротьби з контрабандою в Україні.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

За словами Олексія Данілова, тільки в останні три дні відсторонили від посад 187 митників. Більш того, вже в понеділок плануються нові звільнення в рядах силовиків і митників.

"За останні три дні 187 митників усунули, в понеділок будуть усунені, не тільки митники, а всі, хто беруть у цьому ганебному явищі участь. Це люди, які працюють на кордоні, представники силових структур. Як говорив президент: далі буде", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що Україна терпить великі збитки в результаті контрабанди та інших незаконних схем на кордоні і це тривати роками.

"Це не тільки контрабанда. Це багатоланцюгова реакція, яка сталася у нас, на превеликий жаль. І це триває вже двадцять п'ять років", - говорить Данілов.

Нагадаємо, Данилов озвучив ТОП контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО. Туди увійшли 10 прізвищ.

Також повідомлялося, що під нові санкції потрапили російські компанії.

Сьогодні, 2 квітня, у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", головні теми - чи чекати ще більшого загострення війни на сході України та чи зможе наша армія дати відповідь на провокації РФ. Крім того, гості студії та експерти, серед яких Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, Леонід Кравчук, Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та інші, розмірковують на тему того, що не так з виборами на 87-му окрузі.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 2 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу Максим Степанов розповів, що необхідно для створення української вакцини проти COVID-19.



Також міністр охорони здоров'я розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



У тому ж випуску радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у вперше розповів, скільки українських військових загинуло від початку встановлення режиму припинення вогню на сході країни.



А відомий громадський активіст і волонтер Роман Синіцин розповів, чому виникли заворушення біля будівлі Офісу Президента на мітингу за Стерненка.



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