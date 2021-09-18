ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Три чверті українців вважають, що закон про олігархів не в інтересах народу, - опитування

Новость на русском →
Києва, Субота 18 вересня 2021 15:38
Три чверті українців вважають, що закон про олігархів не в інтересах народу, - опитування
Автор: РБК-Україна

Три чверті опитаних українців (75%) вважають, що запропонований президентом проект закону про олігархів працюватиме не в інтересах народу, а в інтересах представників чинної влади.

Про це свідчать дані опитування в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера", присвяченій законопроекту.

Аудиторії, в рівній мірі представляє всі регіони країни, було поставлено питання: "Хто отримає вигоду від закону про олігархів: народ чи влада?".

75% опитаних відповіли, що вигоду від цього закону отримає виключно діюча влада. Лише 25% вважають, що він відповідатиме інтересам звичайних громадян України.

Представники опозиції та громадянського суспільства під час програми "Свобода Слова Савіка Шустера" стверджували, що проект закону про олігархів має дві мети: встановити контроль над основними телеканалами та медіа, а також нейтралізувати політичних опонентів чинної влади.

Представники влади в свою чергу відстоювали думку, що окремий закон про олігархів потрібен для зниження впливу бізнесу на політичні процеси в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
У Кривому Розі трьох працівників водоканалу під час робіт затягнуло до насосу, вони загинули
У Кривому Розі трьох працівників водоканалу під час робіт затягнуло до насосу, вони загинули
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт