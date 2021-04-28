Три людини затримані у справі про пожежу в хостелі в центрі Риги
Латвійські правоохоронці затримали трьох осіб у кримінальній справі про пожежі в Ризькому хостелі на вулиці Меркеля, де загинули вісім осіб. Поліція продовжує з'ясовувати обставини події.
Про це повідомило агентство Leta з посиланням на представника поліції країни Симону Гравіте.
"На даний час кримінальне провадження розпочато за трьома статтями кримінального закону, а саме за умисне порушення правил пожежної безпеки, знищення чужого майна або пошкодження з необережності, а також ведення бізнесу без реєстрації та дозволу", - вказала Гравіте.
Начальник управління кримінальної поліції Ризького регіонального управління поліції Юріс Стальгевіц у свою чергу уточнив, що один із затриманих - офіційний власник квартири, самовільно переробленої під хостел.
За словами Стальгевіца, на місці пожежі весь день працювали експерти. Він також висловив сподівання, що двох загиблих вдасться впізнати найближчим часом, а для встановлення особи інших шести потрібен час і експертиза ДНК.
Нагадаємо, вранці 28 квітня в центрі Риги загорівся хостел. В результаті пожежі загинули вісім осіб, ще дев'ять постраждали. Всього з приміщення евакуювали 20 постояльців і співробітників міні-готелі. Роботу з ліквідації загоряння ускладнювали залізні двері з кодовим замком. Поліція почала кримінальний процес в зв'язку зі злочином проти громадського порядку та безпеки.
Відзначимо, раніше в результаті вибуху кисневого бака в іракській лікарні для хворих COVID-19 загинуло щонайменше 82 людини, ще 110 постраждали.