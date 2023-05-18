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Три бригады ВСУ получили снаряжение от "Стального фронта"

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Четверг 18 мая 2023 15:58
Три бригады ВСУ получили снаряжение от "Стального фронта" Фото: три бригады ВСУ получили снаряжение от "Стального фронта" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

"Метинвест" передал очередную партию помощи на авдеевское направление. Речь идет о трех дронах DJI Mavic 3 Fly More Combo в расширенной комплектации с дополнительными емкостными аккумуляторами, двух дронах DJI Mavic 3Т, оборудованных чувствительными тепловизионными камерами, 9 зарядных станций EcoFlow и спутниковый терминал Starlink. Общая стоимость груза - более 1,3 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Мы гордимся украинским воинами, которые борются за каждый сантиметр нашей земли. Чтобы защитники добились успехов на поле боя, мы работаем в своих городах и закупаем необходимое оборудование, которое заступает на боевое дежурство по всей линии фронта. Каждый из нас своей работой и искренней поддержкой приближает тот момент, когда украинские небо и земля наконец будут безопасны для украинцев и свободны от врагов", - отметил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Всю технику, которой обеспечивает компания в рамках инициативы "Стальной фронт" воинов, можно назвать в первую очередь необходимой, потому что от нее зависит качество разведки на фронт.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, объединяющая милитарную помощь всех бизнесов Рината Ахметова. В ее рамках защитники Украины получили более 200 тыс. ед. амуниции, 1348 ед. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л топлива.

Общая сумма, направленная бизнесменом Ринатом Ахметовым на военную и гуманитарную помощь, - более 5 млрд грн.

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